Dobelē nesen kopā ar vīru mirusī daudzbērnu māte bijusi stāvoklī, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijas Dobeles iecirkņa priekšnieks Aigars Bite.

Grūtniecību apliecinājis eksperta sākotnējais vērtējums un arī sievietes māte teikusi, ka meita bijusi stāvoklī. Bite gan nevarēja pateikt kurā mēnesī grūtniecība bijusi. Dobeles pašvaldības sociālajā dienestā aģentūrai LETA teica, ka dienestam nav bijis informācijas par grūtniecību.

Bite arī pastāstīja, ka mirušās sieviete un viņas vīrs policijas redzeslokā nav bijuši par narkotiku lietošanu. Vīrietim pagātnē bijušas sodāmības par braukšanu reibumā, zādzību un tiesas sprieduma nepildīšanu. Sociālie darbinieki vīrieti reibumā nav iepriekš redzējuši.

Pašā dzīvoklī narkotiku lietošanas rīki nav atrasti, taču koplietošanas telpā ģimenei paredzētajā skapītī uzietas šļirces un "brūnas krāsas karamelizēta viela", kuras sastāvu skaidros ekspertīzē. Dzīvoklī tukšs vai pilns alkohola iepakojums nav atrasts.

Šobrīd ir grūti pateikt kāpēc bērni bijuši tik ļoti novārguši, jo dzīvoklī bijusi pārtika, piemēram, desa, margarīns, cepumi, kartupeļi, sīpoli un eļļa. Dzīvokļa apskate liecinājusi, ka margarīns bija lietots.

Ekspertīžu veikšanas ātrums, lai noskaidrotu mirušo nāves cēloņus un atrastās vielas sastāvu ir atkarīgs no ekspertīžu centra kapacitātes. Tiklīdz ļaus bērnu veselības stāvoklis, tā policija sadarbībā ar psihologiem plāno aprunāties ar dzīvi palikušajiem bērniem, lai mēģinātu noskaidrot precīzākus notikušā apstākļus.

Šobrīd ir grūti spriest kāpēc raudošos bērnus neviens nebija dzirdējis. Neskatoties uz to, ka aptuveni 200 metru attālumā no ģimenes dzīvokļa atrodas policijas iecirknis, arī policisti neko aizdomīgu nebija manījuši.

Lai arī precīzākus iemeslus varētu sniegt ekspertīze un tālākā izmeklēšana Bite un viņa kolēģi pieļauj, ka narkotikas pieaugušie varētu būt lietojuši arī iepriekš un bērni pie redzētā pieraduši. "Manas personīgās un kolēģu domas, ka šāds gadījums nav bijis pirmais, kad tā situācija diezgan ierasta bijusi, kad pieaugušie ieiet savā "stāvoklī", izguļas, pamostas un viss kārtībā. Šoreiz nepamodās. Māja, kurā notika traģēdija neatrodas mazā sānu ieliņā, bet vienā no galvenajām Dobeles ielām. Cilvēki staigā garām un ēkā bija arī kaimiņi, taču grūti spriest kas notika un kāda ir bijusi bērnu uzvedība, ja viņi šādas situācijas ne vienu reizi vien redzējuši, kad vecāki pamodušies," norādīja Bite.

Dzīvokļa durvis bija aizslēgtas no iekšpuses un atslēga atradusies dzīvoklī, taču Bite šobrīd nezināja pateikt vai atslēga bijusi durvīs.

Jau ziņots, ka 3. janvārī Dobelē sociālajā mājā, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Nelaime otrdien atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu raudāšana. Policija izsauca ugunsdzēsējus–glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa atvērto logu. Dzīvoklī gultā miris atrasts 1966. gadā dzimis vīrietis un 1993. gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā.

Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni, kuri tagad nodot aprūpei. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Noskaidrojies, ka pēdējo reizi jaunā sieviete bija redzēta pērn 27. decembrī. Tiek pieņemts, ka tajā dienā arī varētu būt iestājusies abu laulāto nāve. Bērna nāves precīzu datumu varēs noteikt pēc ekspertīzes.

Vardarbīgas nāves pazīmes netika konstatētas, un patlaban ticamākā versija par nāves apstākļiem esot narkotisko vielu pārdozēšana. Bērnu vecmāmiņa policiju informējusi, ka ģimenes galva iepriekš lietojis narkotikas, taču Dobeles iecirkņa rīcībā šādas informācijas nav.