Kalvis Apsītis

Šajā 2012.g. intervijā kandidāte atbild uz būtisku jautājumu - "Kā jūs vērtējat Nila Ušakova darbu Rīgas mēra amatā?" Viņas atbilde šķiet aktuāla joprojām.Šoreiz ir svarīgi uzvarēt Ušakovu/Ameriku un viņu Kremļa kolaborantu sarakstu. LV lojālo partiju atbalstītāji nedrīkstētu vērsties viens pret otru. Un ar to vien nepietiek: vajadzīga arī mūsu degsme prasīt no partijām solījumu neatslābstoši un gudri strādāt RD (vienalga - pie varas, vai opozīcijā); un vēlme aktīvi atbalstīt savus kandidātus, vēlme atbrīvoties no remdena samiernieciskuma pret "Saskaņas" korupciju, šķērdēšanu un demagoģiju, gatavība cīnīties par katru vietu katrā pašvaldībā. Lai mums visiem sokas!