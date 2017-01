Baltais nams paziņojis, ka plāno finansēt mūra būvniecību uz Meksikas robežas, nosakot 20% importa nodevu precēm no Meksikas.

Meksikas prezidents Enrike Penja-Njeto atcēlis nākamnedēļ Vašingtonā plānoto tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, ceturtdien paziņojusi Meksikas valdība.

Tramps trešdien parakstīja rīkojumu par mūra būvniecību uz robežas ar Meksiku, solot, ka būvniecība sāksies tuvāko mēnešu laikā, kā arī parakstīja rīkojumu par ASV nelegāli dzīvojošo cilvēku aizturēšanu un deportēšanu, ziņo LETA.

Reaģējot uz to, Meksikas opozīcija aicināja Penju-Njeto atcelt gaidāmo vizīti ASV. Meksikas prezidents trešdienas vakarā nosodīja Trampa lēmumu sākt mūra būvniecību, kā arī deva rīkojumu Meksikas konsulātiem aizsargāt migrantu tiesības Savienotajās Valstīs.

Ceturtdien Tramps paziņoja, ka Meksikas prezidentam būtu labāk atcelt gaidāmo vizīti Savienotajās Valstīs, ja Meksika negrasās maksāt par mūra celtniecību uz abu valstu robežas. Pēc tā Penja-Njeto paziņoja par vizītes atcelšanu.

Tramps norādīja, ka abu tikšanās galu galā tā tāpat būtu bijusi "neauglīga". "Meksikas prezidents un es esam vienojušies atcelt mūsu plānoto tikšanos, kas bija paredzēta nākamajā nedēļā," uzrunājot Filadelfijā kongresmeņus, kas pārstāv Republikāņu partiju, pavēstīja Tramps. "Ja Meksika neizturēsies pret Savienotajām valstīm ar pienācīgu cieņu, šāda tikšanās būtu neauglīga, un es vēlos iet citu ceļu. Man nav izvēles," paziņoja jaunais ASV prezidents.

Tāpat arī Baltā nama preses sekretārs Šons Spaisers ceturtdien paziņoja, ka plāno finansēt mūra būvniecību uz Meksikas robežas, nosakot 20% importa nodevu precēm no Meksikas.

"Darot to, mēs varam iegūt 10 miljardus ASV dolāru gadā un viegli samaksāt par šo mūri ar šo mehānismu vien," Spaisers sacīja reportieriem prezidenta lidmašīnā, kad viņi kopā ar Trampu lidoja no Filadelfijas atpakaļ uz Vašingtonu.

Jaunais Baltā nama preses sekretārs neminēja sīkākas detaļas par to, kā un kad šī nodeva tiks ieviesta, bet sacīja, ka tā varētu būt daļa no vispārējas nodokļu reformu paketes. "Tā noteikti nodrošina šo finansējumu un dara to tādā veidā, ka amerikāņu nodokļu maksātājs tiek pilnīgi respektēts," teica Spaisers. Viņš piebilda, ka kongresmeņi ir tikuši informēti par šo priekšlikumu.