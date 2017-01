Šis process netika pabeigts pagājušajā gadā, jo vispirms Saiemā bija jāvirza likumprojekts par to, ka VID sastāvā ir viena policija, nevis divas, skaidro Cīrule.

Atsākts aktīvs darbs pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas un Muitas policijas apvienošanas procesa, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

"Mums lielais nepabeigtais process ir divu policiju apvienošana. (..) Tas joprojām ir aktuāli. Šis process netika pabeigts pagājušajā gadā, jo vispirms Saiemā bija jāvirza likumprojekts par to, ka VID sastāvā ir viena policija, nevis divas. Šī likumprojekta virzība apstājās, bet šajā brīdī mēs pie tā esam no jauna sākuši aktīvi strādāt un ceram to vistuvākajā laikā izvirzīt," VID vadītājas sacīto citē LETA.

Tostarp Cīrule atzīmēja, ka izveidota darba grupa, kurā ir iekļauti pārstāvji no dažādām kompetentām institūcijām, lai vēlreiz pārskatītu apvienotās policijas darba modeli, lai tas nodrošinātu, ka apvienotā policija spēs pildīt tai izvirzītos mērķus un sasniegs labus rezultātus.

Jau vēstīts, ka Cīrule VID ģenerāldirektora amatā strādā kopš 2016.gada 14.novembra.