Rīgas Satiksme Jaunā gada miju sagaidīja ar izmisuma diktētu soli — aplīmēja Rīgas pieturas ar Skanstes (tautā sauktu arī par "Kapu tramvaja") reklāmām, kuru faktu interpretācija ir tikpat mulsinoša kā viss projekts. Tā kā man nav iespējas aplīmēt pieturas, kioskus un pilsētas labierīcības ar apšaubāmu faktu pretargumentiem, rakstu šo tekstu.

Ironiski, bet dienu pirms Ziemassvētkiem Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) projekta pieteikumu atgrieza Rīgas Satiksmei. Jau janvārī tam bija jābūt Briselē Eiropas Komisijā (EK), taču tagad tas atradīsies uz Rīgas Domes darbinieku galdiem, kuriem jāatbild uz CFLA jautājamiem līdz 20. februārim. CFLA preses relīze [1] uzsver projekta pieteikuma šaubīgos aspektus, par kuriem nerimtīgi runāja vides draugi, zaļās kustības un Lielo kapu draugu kustības aktīvisti, kā arī pilsētplānošanas un satiksmes speciālisti. Viens no tiem — nav skaidrs, kā sliežu izbūve būs iespējama tikai pa esošo Senču ielas platumu neskarot Lielos kapus un kā tas ietekmēs projektā nepieciešamo emisiju un enerģijas patēriņa samazinājumu, kas ir projekta mērķis.

Novembra mēnesis Rīgas Domes visu laiku dārgākajai sabiedrisko attiecību armijai un noalgotajiem kantoriem bija ražīgs. Matiem plīvojot dažādos ēteros uzstājās Ušakovs, Ameriks un citi tautā iemīļoti personāži, kuri nekad nemelo. Sagadīšanās pēc ēters tika nodrošināts komfortabli, bez oponentiem, kuri varētu vērst uzmanību uz stāstījuma pretrunām. Medijiem neienāca prātā veidot studiju, kur uz to, ko pauž Ušakovs un Ameriks, kāds varētu reaģēt ar citu vēstījumu. Ar Jakrina kungu no Rīgas Satiksmes gan man nācās satikties studijā TV 24. Paldies TV 24. Tā nebija šī kunga veiksmīgā diena [2]. Novembra mēnesis pagāja klausoties dokumentos neapstiprinātus faktus, ko masveidīgi izplatīja Kapu tramvaja plānotāji un "neatkarīgi eksperti", no kuriem vairāki tikai sagadīšanās pēc izrādījās Skanstes attīstītāji. Kā pierāda bēdīgi slavenais gadījums ar populāro LTV raidījumu "Zebra" patiesībai nav nozīmes, ja ir reklāmas līgumi. Diemžēl, vienkāršajiem cilvēkiem, nav iespējas aplaimot TV raidījumus ar naudu, lai paustu savu viedokli līdzīgā apjomā.

Pateicoties tracim un EK ierēdņu informēšanai, CFLA tomēr publicēja daļu no projekta pieteikuma. Iepriekš RD bija informējusi, ka viss projekts ir komercinformācija, tātad pēc būtības nepieejams. Publicētā projekta daļa rāda, ka Ušakova, Amerika un viņa darboņu uzbūvētā melu piramīda ir trausla un jebkurš, kurš vēlās nopietni analizēt RD publiskos vēstījumus un īstos RD nolūkus var redzēt nesaskaņas [3]. Decembris atnesa skaidrību — Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) publicēja informāciju par skenēšanu plānotās izbūves teritorijā [4], kas pierādīja blīvu apbedījumu. Iepriekš Ušakovs publiski bija apgalvojis, ka tur atrodas daži (vai divi) apbedījumi un viena kapliča. Pretrunu tango lieliski atspoguļots LTV publicistes Guntas Gaidamavičas tramvaja tēmai veltītajā LTV seriālā "Kultūršokā" [5].

Šeit koncentrējos uz diviem RD faktu izstrādājumu avotiem par Kapu Tramvaju: RD Skanstes tramvaja aģitlapu, publicētu www.riga.lv un Ušakova smagi komplimentāro interviju NRA.

1. Tramvajs ies gar kapiem, nevis cauri kapiem: meli, manipulācija

Visprecīzākais situācijas formulējums būtu: projekta pieteikums paredz Senču ielas paplašināšanu kapu teritorijā. Tātad, ja kādam nepatīk vārds "cauri", tad var teikt, ka projetka pieteikumā redzama būvniecība kapos. Turklāt vietā, kur pēc VKPAI skenēšanas materiāliem ir apbedījumi. Ja ir paredzēts atstāt četras braucamās joslas, kā to paziņojis Rīgas mērs Ušakovs, kā arī ņemot vērā CFLA iesniegto un RS atgriezto plānoto ielas uzmērījumu — neredzam veidu, kā pie plānotā platuma, no būvniecības kapos varētu izvairīties

(a) paliks "ielas sarkano līniju robežās": manipulācija;

Projekta pieteikuma materiāli rāda, ka patiešām paredzēta būvniecība ielas sarkano līniju robežās. Tikai aizmirsts piebilst, ka tās, spriežot pēc zīmējuma atrodas vairāk kā 10 metrus dziļi kapos.

(b) neskars Pumpura, Barona u.c. kapus: vispār uz tēmu neattiecas.

Tramvajs (vismaz šis), protams, neskars Barona, Pumpura uc. kapus. Lai to pierādītu, RD infolapā tiek zīmētas varenas atmaskojošas shēmas, kas rāda, kur ir kapi un kur paredzēta būvniecība un kur it kā tiek melots [6].

Argumentācija, kā Karlsona jautājumam Bokas jaunkundzei no sērijas "Vai esat beigusi dzert konjaku no rītiem?" Lielo kapu draugi, kuri regulāri talko, ļoti labi zina, kur atrodas Pumpura, Barona piemineklis un nekad nav stāstījuši to, ko tik aizrautīgi nosvīdusi pretargumentē Rīgas Dome. Protams, Lielajiem kapiem ir daudz aizstāvju un neizslēdzu, ka kādam arī tādi murgi ir rādījušies, zinot, kas pilsētā ir pie varas.

Personas, kas patiesi nezin, kur atrodas Barona piemineklis ir Ušakova sociālo tīklu politiskās provokācijas autori, proti, e-pasta draugi, kuri bija sarīkojuši atkritumu izmētāšanu kapu aizstāvju kompromitēšanai, bet smagi izgāzās. Incidents aprakstīts Otto Ozola slavenajā opusā "Treniņbikšu Nils" [7] un Jura Vībāna skaistajā vēstulē "Lielo kapu aizstāvjus mēģina diskreditēt" [8]. Provokatori, nezinot, kur notiks protesta akcija, atkritumus bija izbēruši, nofotografējuši un, kas visinteresantākais, arī novākuši nepareizajā vietā. Par kapu piecūkošanas faktu un provokāciju esmu uzrakstījusi iesniegumu Valsts Policijai. Notiek izmeklēšana.

2. Politika un provokācija: melīgi un banāli

Latvijas tradīcija ir nemainīga. Neskatoties uz to, vai politiķis ir apēdis zemeņu torti par valsts naudu vai veikli saplānojis "apgūt" Eiropas Kohēzijas 100 miljonus, viņš vienmēr vaimanās par politisko izrēķināšanos.

Ciktāl man zināms, Lielo kapu aktīvistu kodolā nav neviena, kurš ir vai būtu bijis jebkādās partijās. Neviens arī nav paudis vēlmi piedalīties vēlēšanās. Esam apkārtnes iedzīvotāji, arī bijušie, kas tīra, vāc un kopj kapus. Jāatzīst, ka neatsakamies no miskastu maisiem un svecītēm, ja devējs nāk palīgā tās novākt pēc izdegšanas! Pagaidām gan neviens mūs nav korumpējis ar miskastes maisiem. Lielo kapu draugi talkoja kapos sen pirms Kapu Tramvaja epopejas. Mērķis ir palīdzēt kapiem. Organizētas iknedēļas talkas sākām 2015. gadā, kad sapratām — ar indviduālu kapu kopšanu nepietiek.

Tramvaja projekta autori savukārt gan izskatās pēc tādiem, kuru kāre pēc projekta ir klaji politiska. Kapu Tramvaja kosmiskās finanses ir RD vadošo partiju interesēs, kurām šis visu laiku dārgākais Latvijas (un ne tikai) megaprojekts tramvaju vēsturē, ļautu bagātināt SC/GKR kases nepiedzīvoti treknai priekšvēlēšanu kampaņai. Un tā tuvojas — ilgi gaidītais pīrādziņš — Saeimas vēlēšanas.

Kas attiecas uz citu partiju tēliem — neesam redzējuši nevienu varas vai citas partijas redzama pārstāvja runu, rakstu vai publikāciju, ka mūs publiski atbalstītu. ZZS Augulis, satiksmes ministrs un ZZS Dana Reizniece, finanšu ministre, ir klusējuši. Kučinska vienīgais komentārs bija norāde, ka jāskatās par ko balso. Paskatījos vēlēšanu kartēs — mūsu apkaime balso par RD opozīciju, bet tramvajlīnija savukārt stieptos uz termiņuzturēšanās atļauju ieguvēju iecienīto dzīvesvietu. Kučinska komentārs izklausījās pēc bezgaumīgas ieņirgšanas par tiem muļķa latviešiem, kuri vēl palikuši "saskaņotajā" Rīgā. VARAM Gerhards (NA) savukārt prātoja par sabiedrisko apspriešanu. Samērā nožēlojami, ja tas ir vienīgai komentārs nozares ministram, uzkraujot uz sabiedrības pleciem pretošanos Kapu Tramvajam un zinot, ka pašu labi apmaksāti ierēdņi sēž šī apšaubāmā projekta uzraudzības padomē.





Partiju cilvēks, kas mēģināja kaut ko darīt lietas labā bija KM Melbārde (NA) ar likumu par Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību. Tomēr valsts varas ierastā klusēšana par RD darbībām rada pārdomas, ka šo likumu varētu padarīt nefunkcionālu ar dažādiem paralizējošiem priekšlikumiem. 21. novembra Rīgas Būvvaldes vēstulē atbildīgajai Saeimas komisijai ir apliecināta piekrišana likumprojektam ...ciktāl tā nav pretrunā ar RD vēlmi būvēt kapu teritorijā [9]. Šīs vēstules būtība: pieņemiet kādus likumus gribat, kapos būvēsim tik un tā. Diemžēl tas sasaucas ar senākiem plāniem izbūvēt Indrānu ielas pagarinājumu kapos un vēl vienu savienojumu ar Klijānu ielu. Šīs ielas, jau iezīmētas, varēja vērot 2016. gada RD apspriešanas planšetēs domes foajē (sk. Inforgrafikas).

Uz Kapu Tramvaju reaģēja Rīgas Domes opozīcija. Ušakova un Amerika vadītajā domē viņi ir tajā pašā stāvoklī, kā "opuščennije" sovjetu un postsovjetu cietumā. Atrodas pie atejas un katru dienu par viņiem kameras galvenie ņirgājas. Viņi ar prieku izmantoja RD iecerēto tramvaja afēru savos vēstījumos. Būtu dīvaini, ja tas nenotiktu. Taču partiju vadības līmenī bija klusums. Kārtējo reizi šķiet, ka SC nekad politiski nav bijusi politiskā opozīcijā. Ar šāda tipa projektiem SC ir integrēta valsts varā. Viņi kopsadarbojas ar draudzīgo ministriju ierēdņiem un ministri ir tikai politiskie peramie zēni un meitenes, kuru eksistence atkarīga no spējas neredzēt šīs shēmas. "Politiskās motivācijas" arguments norāda RD politiskās vides morālo avāriju, iedomājoties, ka latvieši savus kapus, vēsturi un kultūru aizstāv tāpēc, ka ir vēlēšanas vai tāpēc, ka viņi ir kādā partijā. Uz šīm vaimanām vienmēr atbildam vienādi: ja nodibināsim Kapu partiju aicināsim Saskaņas Centru koalīcijā ar nosaukumu "Pa skuju taku", un lozungs būtu "Mūsu nākotne — kapos". Tas būtu vienīgais patiesais lozungs Ušakova/Amerika politiskajā karjerā.

3. Tramvajs kursēs esošās ielas platumā: meli vai manipulācija

Pacietīgi atkārtoju: četras braukšanas joslas, divas ietves un divu virzienu tramvaja sliežu izbūve kā paredzēts projekta pieteikumā, esošās ielas robežās nav iespējama. Punkts.

4. Arī RD opozīcija balsoja par Kapu tramvaju: manipulācija

RD atsaucas uz divām balsošanām, kurās viņuprāt noticis deputātu balsojums par Skanstes tramvaju nekā citādi, kā ar tramvaja maršrutu Senču ielā un kapu teritorijā. Citēju no Rīgas Domes faktu lapas: "2014. gada 27. maijā „Par Rīgas attīstības programmas 2014.—2020. gadam un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu" — vienbalsīgi; 2016. gada 29. septembrī „Par aktualizētā Rīgas attīstības programmas 2014.—2020. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 2016.—2018. gadam apstiprināšanu" — vienbalsīgi."

Īpaši nesaspringšu un ļaušu vēlētājiem politiķus intervēt pašus. Tomēr varu pateikt to, ka kopš septembra sākuma esam spiesti rūpīgi sekot tam, kas notiek šī projekta sakarā. Pērngada 11. oktobrī, kad RD deputātiem ārkārtas sēdē tika izdalīti materiāli, kur redzams ielas izbūves plāns, opozīcija balsoja pret to.

5. Tramvaja loks kā Madridē vai Berlīnē: ļaušu runāt speciālistiem

Rīgas satiksmes neizsmeļamā fantāzija par šo ļoti, viņuprāt vajadzīgo tramvaju ir izraisījusi virknes neatkarīgu ekspertu viedokļus, kuriem atkal tikai sagadīšanās pēc nav bijusi līdzvērtīga iespēja medijos paust savu viedokli, kā tā ir bijusi Skanstes attīstītājiem un RD politiskajai vadībai.

Arhitekts Vents Didrihsons stāstu par tramvaja loku ir komentējis šādi: "Manuprāt, šim risinājumam ar Berlīnes un Madrides sabiedriskā transporta loku ir tikpat liela līdzība kā ar loku, ko mēness met ap zemi vai loku zem acīm [10]". Pilsēta Cilvēkiem pilsētbūvniecības speciālisti arī ir pārsteigti par Rīgas Satiksmes vēlmi salīdzināt šo tramvaja līniju ar Madridi vai Berlīni. "Ne Berlīnē, ne Madridē tramvaju līnijas neveido loku ap centru. Loku tur veido dzelzceļa līnijas, Berlīnē — virszemes, Madridē — metro. Tomēr būtiskākā atšķirība ir tajā, ka šajās pilsētās loka līnijas tik tiešām iet apkārt centram, kamēr Rīgā paredzēta maza loka līnija caur centru. Šis apstāklis dod pamatu kritiski vērtēt apgalvojumus, ka Skanstes tramvaja līnija atvieglos satiksmi centrā [11]".

6. Sabiedriskā apspriešana ir bijusi: meli

Varbūt ķecerīgi, bet uzskatu, ka sabiedrībai normāli nebūtu jābūt kā žandarmam vai psihiatriskās slimnīcas sanitāram, lai nepārtraukti uzraudzītu savus nemierīgos klientus. RD pašai jābūt spējīgai attīstīt savas mikroskopiskās pilsētplānošanas prasmes. Tomēr, ja nekompetenti, bet partijai uzticami kadri izpilda nesakarīgas darbības, apspriešana ir vajadzīga. Tā Senču ielas izbūves jautājumā nav bijusi.

Rīgas Domes mitoloģijā par Skanstes projektu šāda apspriešana notikusi "Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam" apspriešanas ietvaros. Pēc rūpīgas izpētes murgainajā Rīgas Domes interneta arhīvā satiksmes ekspertam Tālim Linkaitam izdevies atrast daudzinātās apspriešanas materiālus. Kas nepārsteidz — tur nav nekā par Senču ielas paplašināšanu Lielo kapu teritorijā, bet ir daži kritiski iedzīvotāju viedokļi par šī Skanstes tramvaja nepieciešamību kopumā un viens pozitīvs viedoklis. Protams, tas ir Rīgas Satiksmes viedoklis [12].

7. Eiropas Savienības finansējums der tikai Skanstes tramvajam: ļoti apšaubāmi

Attiecībā uz šo projektu attiecas Ministru kabineta noteikumi Nr. 281. EK programmas pasākumi ir ļoti vispārēji [13], savukārt MK noteikumi Nr.281 [14] pauž: "Pasākuma mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Pasākuma atbalstāmās darbības ir tramvaju maršrutu tīklu attīstība, tai skaitā tramvaju līniju infrastruktūras pārbūve, ietverot atjaunošanu un pagarināšanu, kā arī jaunu tramvaju līniju infrastruktūras būvniecība un ritošā sastāva iegāde."

Spriediet paši, cik ekskluzīvi tie var attiekties tikai un vienīgi uz Skansti, kurā pēc pēdējiem pieejamiem datiem (2014. gads) dzīvoja 1305 iedzīvotāji un tās teritorijā strādāja 6968 nodarbinātie [15]. Salīdzinājumam: Purvciemā dzīvo 59940 iedzīvotāji un 13280 nodarbinātie, bet Imantā 47310 un 16082.

Šobrīd www.riga.lv Skanstes labumi tiek slavēti pilnām mutēm. Kas vēl pagaidām tur pietrūkst ir kosmodroms. Kristīne Āboliņa [16] par šo saka: "Rīga (...) ir sarūkoša pilsēta, un tad viena no veiksmīgajām stratēģijām ir nebūvēt jaunus birojus, dzīvokļu masīvus, infrastruktūru, jo tie padara esošās ēkas tukšākas un arvien pieaugošie izdevumi infrastruktūras uzturēšanai (...jaunas tramvaja līnijas uzturēšanai) ir jāsedz arvien mazāk iedzīvotājiem. Uzmanība jāvērš uz dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu Rīgā palikušajiem iedzīvotājiem, lai viņi nesāktu domāt par pārvākšanos uz Pierīgu." Projektu ieceres, kuras sāk parādīties publiski šajās dienās, rada jautājumu — kādiem pircējiem dārgo dzīvokļu rajons būs domāts? Ļoti apšaubāmi, ka tie būs strauji rūkošās Rīgas iedzīvotāji. Redzot Skanstes būvnieku politiskos sakarus un RD vadības ģeopolitiskās simpātijas, rodas domas par termiņuzturēšanās atļauju dzīvokļu pircēju pieplūdumu. Pieņēmums veido loģisku apli starp projekta desmitiem miljonu, kas lietderīgi tiks izmantoti pirmsvēlēšanu aģitācijai, lai nodrošinātu SC nokļūšanu valdībā kopā ar iecerēto koalīcijas partneri. Tad Imigrācijas likumā tālredzīgi atstātās TUA par nekustamo īpašumu, kas šobrīd ir dārgākas, atkal tiktu piemērotas ekonomiskajai kolonistu klasei, nodrošinātu masveida Rīgas un Latvijas piepildīšanu ar Krievijas iebraucēju plūsmām.

P.S. Šī raksta tapšanā pateicos Alvim Innem, Kasparam Zandbergam un Tālim Linkaitam.

Rita Našeniece ir publiciste un Lielo kapu aktīviste.

