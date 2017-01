Jauna meitene ienāk: man nav neviena Raiņa dzejoļu krājuma. Izmeklē, ver vaļā. Tur rakstīts: «Manam mīļajam Saulstariņam uz atvadām - Roberts, 1943. gads.» Puisis iet karā un atstāj mīļotajai Raiņa grāmatiņu. Bet palaidnis Saulstariņš nav pat atgriezis grāmatai lapas vaļā, nav palasījis! Meitene nopērk: «Es gan tās lapas atgriezīšu!»» - Guna atceras epizodi savā darbā. «Vienmēr cenšos grāmatas pārdot ar stāstiem. Arī izstāstu, kas ir bijuši iepriekšējie saimnieki. Man ir teiciens: grāmata no labām mājām. Svarīgākais - grāmatai kā paklīdušam sunītim jāatrod vieta, kur to gaida, mīl, zina, kā ar to darboties.»