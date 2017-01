Valdība šodien aiz slēgtām durvīm atbalstīja Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta tālāko virzību, aģentūra LETA uzzināja valdībā.

Lai gan sākotnēji bija iecerēts elektrifikāciju sākt Ventspils virzienā, pirmajā posmā elektrificējot līnijas Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, tālāk virzienā uz Ventspili, atbilstoši jaunākajam piedāvājumam projekts tiks sākts Rīgas virzienā. Pirmajā posmā elektrifikācija notiks līnijās Daugavpils-Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava). Aptuvenās projekta pirmā posma izmaksas — 519 miljoni eiro.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka koalīcijai piedāvāts Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu sākt ar Rīgas, nevis Ventspils virzienu, kā tas sākotnēji bija iecerēts.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS) pagājušajā nedēļā norādīja, ka atbilstoši jaunākajiem aprēķiniem, kā arī Eiropas Savienības (ES) konsultantu ieteikumiem finansiāli izdevīgāk elektrifikācijas projektu ir sākt ar Rīgas virzienu. Šajā gadījumā gan iespējami tehniski sarežģījumi, ņemot vērā projektā "Rail Baltica" plānoto infrastruktūras būvniecību, taču ekspertu skatījumā abu projektu īstenošana ir salāgojama.

Tāpat vēstīts, ka sākotnēji Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu bija iecerēts sākt, elektrificējot posmu Ventspils virzienā. Projekta pirmajā posmā no 2019. līdz 2023. gadam bija paredzēts elektrificēt līnijas Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, tālāk virzienā uz Ventspili. Pirmā posma kopējās izmaksas bija paredzētas 660 miljonu eiro apmērā. Otrajā posmā no 2020. līdz 2025. gadam bija iecerēts elektrificēt līnijas Krustpils-Šķirotava, Daugavpils-Indra virzienā uz Rīgu. Šī posma kopējās izmaksas plānotas 519 miljoni eiro. Savukārt pēc 2023. gada bija plānots elektrificēt posmu Jelgava-Liepāja, bet laikā no 2025. līdz 2030. gadam — ekonstruēt esošos elektrificētos posmus Pierīgā.

Kopējās elektrifikācijas projekta izmaksas aprēķinātas 1,3 miljardu eiro apmērā. Pašreizējā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijai šim projektam ir pieejams ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 347 miljonu eiro apmērā. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija un jau elektrificētā tīkla modernizācija darbībai ar 25 kilovoltu sprieguma maiņstrāvu ir viens no lielākajiem līdz šim plānotajiem dzelzceļa investīciju projektiem Latvijā. Pašlaik Latvijā elektrificēti apmēram 14% jeb 257 kilometri dzelzceļa līniju, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES.