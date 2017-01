Viņš skaidroja, ka vairumā RPIVA filiāļu studē vairāk nekā 100 studenti, taču RPIVA Madonas filiālē studentu skaits ir mazs.

Patlaban pastāv jautājums par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Madonas filiāles saglabāšanu, šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V).

Runājot par RPIVA reorganizēšanu, Šadurskis atgādināja, ka Izglītības un zinātnes ministrija paredz, ka visas RPIVA filiāles tiks nodotas Latvijas Universitātei (LU). Viņš skaidroja, ka vairumā RPIVA filiāļu studē vairāk nekā 100 studenti, taču RPIVA Madonas filiālē studentu skaits ir mazs.

"Jautājums ir par Madonas filiāli, kur ir 12 studējošie," sacīja Šadurskis.

Viņaprāt, kopumā nebūtu jāpastāv bažām par to, ka LU varētu pēc laika atteikties no vairākām RPIVA filiālēm. "Bija jautājums — kas notiks tālāk, kad universitāte pārņems filiāles. Tas nav riska jautājums. Filiālēs ir nepilna laika studijas, maksas studenti. Mūsu demogrāfiskās situācijas ietvaros, kur augstskolas stipri cīnās par studentu piesaisti, liekas pretdabiski, ka universitāte varētu atteikties no studentiem," sacīja ministrs. LETA jau ziņoja, ka IZM ir nolēmusi ar 2017. gada augustu reorganizēt RPIVA, to pievienojot LU. Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" solīja, ka visas astoņas RPIVA reģionālās filiāles tiks saglabātas, un visi pasniedzēji pāries uz darbu LU. Ministrs norādīja, ka tad, kad aptuveni 2019. gadā sāksies studiju programmu konsolidācija, konkursos uz pasniedzēju amata vietām varēs piedalīties kā LU, tā arī pašreizējie RPIVA mācībspēki, tātad būs "veselīga un draudzīga konkurence".