Vai vēl atceraties 2013. gada septembri?======EP deputāts Kārlis Šadurskis mudina pilnībā pāriet uz izglītību latviešu valodāNo 2015.gada jānotiek pakāpeniskai pilnīgai pārejai uz mācību procesu latviešu valodā vispārizglītojošajās skolās, kas dos iespēju novirzīt papildu finansējumu skolotāju algām, sekmēs izglītības kvalitāti, kā arī veicinās sabiedrības integrācijas procesu, uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Kārlis Šadurskis (Vienotība)."Ir pienācis laiks turpināt iesākto izglītības procesa latviskošanu. Valsts finansēta izglītība tikai latviešu valodā ir mūsu ceļš pašapzinīgas un patstāvīgas nācijas attīstībai ilgtermiņā. Mūsu pienākums šodien ir rūpēties un radīt nosacījumus krievvalodīgajiem Latvijā, lai pēc iespējas ātrāk un pilnvērtīgāk spētu iejusties un integrēties latviskajā vidē," akcentē Šadurskis.Viņaprāt, divkopienu sabiedrība ir šķērslis, nevis stimuls demokrātijai, labklājīgas un spēcīgas valsts attīstībai. Eiroparlamenta deputāts piedāvā pakāpeniski veikt pāreju uz latvisku valsts finansētu izglītību. No 2015.gada valsts skolās 1.klasē mācītos tikai latviski, no 2016.gada jau 1. un 2.klasē mācītos latviski, tā secīgi veicot pilnīgu pārēju mācību procesam latviešu valodā, klāsta Šadurskis.=======Bet pēc tam Šadurskis "atgriezās, lai strādātu", un izraisīja šo jezgu sakarā ar "skolotāju lojalitāti", lai kārtējo reizi muļķotu vēlētājus - noslēptu savu atkāpšanos no izglītības valsts skolās tikai latviešu valodā. Visticamāk, ka Satversmes Tiesa "lojalitātes grozījumus" pasludinās par nekonstitucionāliem, un Šadurskis savu būs panācis.Tipisks Vienotības paņēmiens - provocēt bezjēdzīgu ažiotāžu, nevis strādāt.