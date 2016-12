Laikraksta "Latvietis" redaktors Gunārs Nāgels par laikiem, kad noziegums bija būt latvietim.

Šajos laikos ir grūti to iedomāties, bet ir pagājuši tikai 79 gadi, kopš noziegums Būt latvietim bija pietiekams, lai tiktu arestēts un nošauts.

Decembra pirmā svētdiena ir izsludināta kā Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunisma režīma genocīda upuru piemiņas diena. Šī diena piemin Padomju savienībā bojā gājušos latviešus, kuri krita par upuriem tikai latviešu tautības dēļ. Ilgu laiku bija izplatīts uzskats, ka Lielais terors skāra tikai lielos komunistus, bet pēc Krievijas arhīvu daļējās atvēršanas 1992. gadā tika atklātas slepenās instrukcijas par Lielā terora masu operācijām.

Tā saukta Latviešu operācija Padomju savienībā oficiāli sākās 1937. gada 30. novembrī ar PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieka, Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK) Valsts drošības galvenās pārvaldes priekšnieka M. Frinovska šifrogrammu Nr. 49990, kuru nosūtīja visiem republiku iekšlietu tautas komisāriem, IeTK pārvalžu priekšniekiem un Valsts drošības galvenās pārvaldes ceļu un transporta daļu priekšniekiem:

„[..] Lai likvidētu Latvijas izlūkdienesta darbu un sagrautu latviešu nacionālistisko, pretpadomju darbību PSRS teritorijā, pavēlu:

1. 1937. gada 3. decembrī vienlaikus visās republikās, novados un apgabalos veikt visu to latviešu, kuri tiek turēti aizdomās par spiegošanu, diversijām, pretpadomju un nacionālistisko darbību, arestus.

2. Arestam tiek pakļauti visi latvieši: a) kuri atrodas operatīvajā uzskaitē un izstrādājamie; b) politemigranti no Latvijas, kuri PSRS ieradušies pēc 1920. gada; c) pārbēdzēji no Latvijas; d) biedrības „Prometejs" un latviešu klubu vadītāji, valdes locekļi un vietējo filiāļu štata darbinieki; e) agrāk funkcionējošo sabiedrību „Produkts" un „Kokmateriālu produkts" bijušie vadītāji un valdes locekļi; f) Latvijas pavalstnieki, izņemot diplomātisko iestāžu darbiniekus; g) latvieši, kuri no Latvijas ieradušies kā tūristi un palikuši uz dzīvi PSRS. [..]"

Pierādījumi nebija vajadzīgi. Parasti atzīšanos ieguva ar spīdzināšanu, bet, ja arestētais līdz beigām noliedza savu vainu, tad varēja arī nošaut bez pierādījumiem. No kādiem 140 tūkstošiem Padomju Savienībā dzīvojošu latviešu, viena gada laikā apcietināja, apmēram, 25 tūkstošus un sodīja 22 360; ar nāvessodu - 16 573.

Tomēr par spīti Padomju Savienības veiktajam genocīdam pret latviešu tauta, kas turpinājās ar Latvijas okupāciju, mēs šodien esam tik spēcīgi, ka varam svinēt Latvijas valsts svētkus gandrīz visā pasaulē!

Gunārs Nāgels ir laikraksta "Latvietis" galvenais redaktors.