Koncertu sagatavojuši komponists Emīls Zilberts, režisors Krišjānis Salmiņš kopā ar Vidzemes simfonisko orķestri un diriģentu Andri Veismani

Trešdien, 28. decembrī Valmieras Drāmas teātrī izskanēs īpaša svētku koncertprogramma "Versijas. Vecgada koncerts", raksta aģentūra LETA.

Koncertu "Versijas. Vecgada koncerts" sagatavojuši komponists Emīls Zilberts un režisors Krišjānis Salmiņš kopā ar Vidzemes simfonisko orķestri un diriģentu Andri Veismani. Tajā piedalīsies arī Valmieras teātra aktieri - Ieva Puķe, Kārlis Neimanis, Rūta Dišlere un Ģirts Rāviņš.

Svētku koncerts notiks divās daļās, sākot ar dažādu laikmetu un pazīstamu operas tēmu saspēli džeza toņos kopā ar simfonisko orķestri, beidzot ar populāru un iemīļotu mūziklu ārijām un duetiem. Koncertā būs dzirdami fragmenti no G.F.Hendeļa, Dž.Rosini, V.A.Mocarta un Ž. Bizē operām, kā arī tādiem zināmiem mūzikliem, kā "Les Miserables", "The Phantom of the Opera", "Notre Damme de Paris" un "My Fair Lady". Koncertprogramma "Versijas.

Vecgada koncerts" notiks arī 29.decembrī un 30.decembrī. Koncerts izpārdots