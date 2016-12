Katastrofā bojā gājuši Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un viņus pavadošie žurnālisti.

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna Tu–154 izlidoja no Adleras plkst. 5.20 pēc vietējā laika (plkst. 4.20 pēc Latvijas laika), lai dotos uz Krievijas Hmeimas aviobāzi, kas atrodas netālu no Latakijas pilsētas Sīrijā, taču pēc dažām minūtēm pazuda no radaru ekrāniem. Pēc provizoriskām ziņām, lidmašīna izjukusi jau gaisā. Tās atlūzas atrastas Melnajā jūrā pusotru kilometru no krasta iepretī Sočiem, vietā, kur ūdens dziļums sasniedz 50—70 metrus.

Lidmašīnā atradās 92 cilvēki — 84 pasažieri un astoņi apkalpes locekļi.



Krievijas mediji ziņo, ka atrasts viens bojāgājušais. Meklēšanas darbos šobrīd iesaistīti seši kuģi, tiem palīgā plānots nosūtīt vēl trīs. Avārijas reģionu pārmeklē vairāki helikopteri, turp nosūtīta Krievijas Ārkārtējo situāciju ministrijas nirēju komanda ar īpašu dziļūdens darbiem paredzētu aprīkojumu.

Prezidents Vladimirs Putins uzdevis premjerministram Dmitrijam Medvedevam izveidot un vadīt īpašu valsts komisiju avārijas apstākļu izmeklēšanai.

Krievijas Federācijas padomes Aizsardzības un drošības komitejas priekšsēdētājs Viktors Ozerovs pirms tam izteicās, ka avārijas cēlonis varētu būt tehnisks bojājums vai apkalpes kļūda, bet izslēdza terora akta iespējamību, uzsverot, ka lidmašīna pieder Aizsardzības ministrijai un nelaime notikusi Krievijas teritorijā.

Krievijas Izmeklēšanas komiteja sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai avārijas cēlonis varēja būt gaisa satiksmes drošības noteikumu pārkāpumi.

Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas publiskoto informāciju, kas balstīta uz pasažieru sarakstiem, lidmašīnā atradušies 64 Aleksandrova ansambļa mākslinieki, tai skaitā tā vadītājs Valērijs Halilovs, astoņi karavīri, deviņi žurnālisti no Krievijas televīzijas Pirmā kanāla, NTV un Aizsardzības ministrijas pārraudzītā telekanāla "Zvezda", divi valsts ierēdņi un starptautiskās sabiedriskās organizācijas "Spravedļivaja pomoščj" ("Taisnīga palīdzība") vadītāja Jeļizaveta Gļinka.

Avarējusi lidmašīna būvēta pirms 34 gadiem un, saskaņā ar Krievijas medijos izskanējušo informāciju, tai veikti trīs kapitālie remonti.