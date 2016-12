Turpinām debates par lētā darbaspēka ievešanu.

"Vēl svarīgāka par būšanu gudriem un kvalificētiem ir cilvēku motivācija strādāt. Diemžēl praksē pierādās, ka tās trūkst," tā uz argumentu, ka jāpārkvalificē savi bezdarbnieki, nevis jādomā par lētā darbaspēka ievešanu no ārzemēm, atbild piena pārstrādes uzņēmuma "Food Union" vadītājs Normunds Staņēvičs.

Viņš aizstāv uzņēmēju aizvien biežāk pausto viedokli, ka jāpadara vieglāka strādnieku ievešana no ārvalstīm, jo mazkvalificētu darbinieku trūkums Latvijā kļūst kritisks. Pēdējos gados iebraucēju skaits aug, īpaši no tādām valstīm kā Ukraina, Baltkrievija, Krievija, taču procedūras esot pārāk saržģītas un ilgas, turklāt patlaban likums liek maksāt viesstrādniekiem vismaz vidējo algu valstī (šā gada 3. ceturksnī — 846 eiro pirms nodokļu nomaksas).

Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs iebilst "Food Union" vadītājam, rakstot, ka tikai pamatizglītību ieguvušo iedzīvotāju vidū bezdarbs ir ap 20% un īpaši ārpus Rīgas joprojām ir daudz cilvēku, kas ir gatavi strādāt arī par zemām algām. To parāda, piemēram, pieprasījums pēc dalības tā sauktajā stipendiātu programmā, kur maksa ir vien 150 eiro mēnesī. Savukārt Staņēvičs atbild — reģionu iedzīvotāji bieži nav gatavi pārcelties un strādāt pastāvīgu darbu tālāk no mājām, lai gan viņiem tiek maksāta tirgus līmeņa alga un nodrošināta dzīvesvieta. Arī ražošanas automatizācija pilnībā neglābjot, jo tad vajadzīga darbinieku kvalifikācijas celšana, kas nozīmē lielus uzņēmuma ieguldījumus un papildu motivāciju no pašu strādnieku puses.

"Nevar vienlaikus sasniegt Ķīnas algas un Skandināvijas labklājības rādītājus — diemžēl, bet mums jāizvēlas kaut kas viens," raksta Krasnopjorovs. Viņš uzsver, ka, palielinot mazo algu saņēmēju skaitu, tiktu samazināta vidējā alga valstī un tādējādi arī patēriņš uz vienu iedzīvotāju. Augtu iekšzemes kopprodukts, taču ne dzīves kvalitāte. Savukār Staņēvičs norāda, ka darbinieku ievešana ļautu samazināt produktu cenas un augtu patēriņš.

