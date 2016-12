Nodibināts dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ''Conexus Baltic Grid''

Rīgā šodien nodibināta AS "Conexus Baltic Grid", kurai no AS "Latvijas Gāze" nodos dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvus.

Inčukalna gāzes krātuve. Foto: Krists Spruksts, LETA. 22.decembris 2016 13:07 Nosūtīt

Uz ''Conexus Baltic Grid'' dibināšanas sapulci ieradās vairāk nekā 100 cilvēku, tostarp ''Latvijas Gāzes'' un jaundibināmās kompānijas akcionāri, ''Latvijas Gāzes'' vadība un mediji, ziņo aģentūra LETA. Uz sapulci ieradušies jaundibināmās kompānijas akcionāri pārstāvēja teju 98% no uzņēmuma pamatkapitāla. Lēmums par ''Conexus Baltic Grid'' tika pieņemts ar 99,98% sapulces dalībnieku balsu, bet pret bija 0,02%. Tie akcionāri, kas balsoja pret, var palikt par uzņēmuma akcionāru vai pieprasīt atpirkt akcijas divu mēneša laikā pēc jaunās kompānijas iegrāmatošanas Komercreģistrā. Atbilstoši Komerclikumam atlīdzības apmēram jābūt vienādam ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu brīdī, kad tika pieņemts lēmums par reorganizāciju. Ja kāds no pret balsojušajiem akcionāriem pieprasīs akcijas atpirkt, ''Conexus Baltic Grid'' algos finanšu konsultantu, kas veiks likvidācijas kvotas aprēķinus. Aprēķinu veikšana var ilgt līdz pat astoņiem mēnešiem, tāpēc akcionārs atlīdzību varēs saņemt vien 2017. gada nogalē. ''Latvijas Gāzes'' valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis sapulcē pastāstīja, ka ''Conexus Baltic Grid'' faktiski darbību sāks, kad uzņēmums tiks iegrāmatots Komercreģistrā, ko paredzēts izdarīt janvāra pirmajā nedēļā. Pēc viņa teiktā, jaunās kompānijas mērķis būs kļūt par līderi Baltijas reģionā, izmantojot dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas priekšrocības, vienlaikus nodrošinot caurspīdīgu uzņēmuma darbību un pārvaldību. Vienlaikus viņš piebilda, ka līdz nākamā gada beigām ''Conexus Baltic Grid'' būs jāpārdod jauniem īpašniekiem — tas gan neattiecas uz mazajiem akcionāriem un finanšu investoru "Marguerite Fund". Kalvītis norādīja, ka šis būs ļoti sarežģīts uzdevums un jaundibināmā uzņēmuma īpašniekiem nākamajā gadā atkal gaidāmas akcionāru sapulces. Atbildot uz jautājumu par jaundibināmā uzņēmuma akciju kotēšanu biržā, Kalvītis pauda, kas tas jau būs jauno īpašnieku jautājumus. ''Conexus Baltic Grid'' lielākie īpašnieki ir Krievijas "Gazprom", Eiropas investīciju banku veidotais "Marguerite Fund", Vācijas "Uniper Ruhrgas International GmbH" ("Uniper") un "Itera Latvija". Kopumā jaunajam uzņēmumam 4830 ir akcionāri. 34,1% kapitāldaļu pieder "Gazprom", 29,1% — "Marguerite Fund", 18,3 % — "Uniper", 16% — "Itera Latvija". Pārējiem akcionāriem pieder 2,5% ''Conexus Baltic Grid'' daļu. Jaundibināmās kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā. Kompānijas padomē ir 11 locekļi, kurus uz trim gadiem ievēlēja akcionāru sapulcē, savukārt uzņēmuma valdē būs pieci valdes locekļi, kurus uz trim gadiem ievēlēs kompānijas padome, kas šodien sanāks uz pirmo sēdi. Kompānijas padomē ievēlēts Kirils Seļezņovs, Vitālijs Hatjkovs, Nikolajs Dubiks, Jeļena Mihailova, Juris Savickis, Oļegs Ivanovs, Jorgs Tumats, Olivers Gīze, Hanss Pēters Florens, Nikolass Merigo Kuks un Gijoms Rivrons. Padomes priekšsēdētāja ikmēneša atalgojums noteikts 4300 eiro apmērā, savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieka ikmēneša atalgojums 3600 eiro apmērā, bet padomes locekļa atlīdzība būs 3000 eiro. Kalvītis piebilda, ka padomes locekļus izraugās kompānijas īpašnieki un piespiedu sadalīšanas nodrošināšanai nolemts, ka padomes sastāvam jābūt tādam pašam, kāds tas ir ''Latvijas Gāzē'', lai nākamajā gadā nodrošinātu pilnvērtīgu ''Conexus Baltic Grid'' darbību. Šāda iespēja atbilstoši likumam pastāv līdz nākamā gada beigām. Vienlaikus akcionāru sapulcē uzdots ievēlētajiem padomes locekļiem noturēt pirmo padomes sēdi šodien un tajā apstiprināt padomes nolikumu, ievēlēt padomes sekretāru un noteikt tam ikmēneša atlīdzību, ievēlēt padomes priekšsēdētāju un divus padomes priekšsēdētāja vietniekus, kā arī akceptēt uzņēmuma valdes reglamentu. Tāpat paredzēts ievēlēt valdi un noteikt ikmēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekiem un valdes locekļiem, kā arī ievēlēt valdes priekšsēdētāju un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus. Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Latvijas Gāzes" akcionāri ārkārtas sapulcē 2. septembrī atbalstīja uzņēmuma reorganizāciju, izveidojot jaunu kompāniju ''Conexus Baltic Grid'' un nododot tai pārvades un uzglabāšanas sistēmas aktīvus.