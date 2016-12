Pianiste Agnese Egliņa ar domubiedriem trešo gadu koncertē Āfrikā. Daļu ieņēmumu ziedojusi mūzikas skolas celtniecībai Zambijā. Decembra beigās Agnese dodas uz Malāviju, kur taps otra skola

Zambijas galvaspilsētā Lusakā pēc koncerta ar vietējo dziedātāju ansambli, kuras Agnese pavadīja uz klavierēm. Foto no personīgā arhīva

Tā bija pieņemšana pēc koncerta Vācijā. Agnese to apmeklēja, jo strādāja par pianisti koncertmeistari Zahara Brona vijolnieku meistarklasē. Pienāca čellists Teo no Štutgartes radioorķestra un piedāvāja viņai braukt uz Zambijas galvaspilsētu Lusaku, kur notika festivāls Promenades Musicales. «Viņš bija dzirdējis, kā es spēlēju,» Agnese atceras trīs gadus veco notikumu. Viņa piekrita uzreiz. Čellists Teo Bross Āfrikā bija uzstājies jau iepriekš un dažādos mūziķu sastāvos. «Teo ir miera osta. Nekas viņu nevar izsist no sliedēm,» Agnese stāsta, kāpēc tik droši 2014. gadā devās viņam līdzi un uzstājās Lusakā.