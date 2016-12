Transferwise dibinātājs Kristo Kērmans stāsta, kā izveidojis uzņēmumu, kura vērtība tagad pārsniedz miljardu dolāru

Jau no bērnības zinām, ka vienradži ir mītiski dzīvnieki, meklējami tikai viduslaiku leģendu tumšajos mežos. Taču 21. gadsimtā tie pēkšņi sākuši parādīties Silīcija ielejā, Londonā un citās informācijas tehnoloģiju biežņās, kur «vienradzis» ir miljardu vai vairāk dolāru vērts jaunuzņēmums - visu hipsterīgo programmētāju sapnis. Igaunija tagad var lepoties, ka tā bijusi jau divu šādu vienradžu dzimtene - pasaules slavu ieguvušā Skype un pēdējos gados aizvien popularākā Transferwise, kurš ļauj lēti un ātri pārskaitīt naudu no vienas valūtas zonas uz citu. 2011. gadā dibinātais uzņēmums piesaistījis dažus no slavenākajiem pasaules investoriem - Virgin uzņēmumu grupas dibinātāju Ričardu Brensonu, PayPal dibinātāju Pīteru Tīlu (Peter Thiel), investīciju fondu Andreessen Horowitz, kura līdzīpašnieks Marks Andrēsens izveidoja pirmo plaši izmantoto tīmekļa pārlūku Mosaic.