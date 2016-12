TestDevLab darbs skar 1,4 miljardus cilvēku visā pasaulē, jo uzņēmuma klienti ir Microsoft, Skype, Twilio un citi populāri tīmekļa servisi. Ap 95% pakalpojumu tiek eksportēti

Eglīte ir sagādāta. Taču TestDevLab birojā iepretim Latvijas Mākslas akadēmijai vēl nemirdz. Nav bijis laika izpušķot. Nesen visi 70 darbinieki izballējušies piecu gadu jubilejā muižā Kurzemē. Pirms divām nedēļām LIAA un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa Eksporta un inovācijas balva 2016 mazo komercsabiedrību grupā saņemta galvenā balva kā eksportspējīgākajam komersantam Latvijā. Pacilājums ir jūtams arī sarunā ar TestDevLab radītājiem un īpašniekiem Ervinu Grīnfeldu un Andreju Frišfeldu.

Strādājuši Skype

Ervins ir no Rundāles, Andrejs no Tukuma. Abi satikās Ventspils Augstskolā, studējot IT. Andrejs bija vienu kursu «jaunāks». Viņš uzskaita mazas augstskolas plusus, kā galveno minot to, ka visi cits citu pazīst. Veidojas kontakts. Andrejs un Ervins gan uzreiz par draugiem nekļuva. Arī ne kopējā darbavietā VID Informātikas pārvaldē, jo katrs vadīja savu nodaļu. Ciešāk abi sastrādājās nākamajā darbavietā - Skype Igaunijā. Ervins atbildēja par izstrādes komandu, Andrejs - par testēšanas kvalitātes daļu. «Sapratāmies labi, nekādu asu diskusiju nebija. Dzerot kafiju, runājāmies. Sapratām, ka diezgan daudz zinām par to, ko darām,» Andrejs atceras, kā pazibēja doma, ka paši varētu dibināt savu uzņēmumu, kas piedāvātu programmatūras testēšanas un izstrādes pakalpojumus.

Aizgājis no Skype, Andrejs sāka strādāt par konsultantu Orange Group Francijā. Orange ir liels mobilo sakaru operators, kam ir ap 200 000 darbinieku un miljoniem klientu. Viens no viņu produktiem ir Libon - pēc funkcijas ļoti līdzīgs Skype, sarunu un čata platforma. Andrejs vadīja Libon testēšanas darbus.

«Komunikācijas lietotnēm ir būtiski, cik tās patērē bateriju un datus. Ja kāds lietotnes novērtējumā ierakstīs, ka jaunā versija apēd daudz baterijas, nebūs labi. Klients izvēlēsies citu. Tāpēc mūsu inženieru mērķis ir salauzt un parādīt, kur ir konkrētās lietotnes vājais punkts,» saka Andrejs. Orange bija TestDevLab pirmais klients un ar to sadarbojas joprojām.

Uzņēmuma nosaukumu 2011. gadā abi izdomāja dažu stundu laikā, kad bija ceļā no Tallinas uz Rīgu. Bija svarīgi atrast starptautiski lietojamu vārdu savienojumu un arī brīvu domēnvārdu. Nosaukums radās, iekļaujot tajā plānotās darbības sfēras: test - jo uzņēmums testēs, dev - no development jeb izstrādes, un lab IT valodā ir termins, kas apzīmē specifisku risinājumu veidošanu. Viens tāds ir redzams birojā: caurspīdīgā skapī guļ virkne telefonu, kuri cits citam paši zvana un sūta paziņojumus, tādējādi testēšanas darbi rit ātrāk un kvalitatīvāk, jo tie nav jāveic ar rokām. Vēl viens risinājums ir baterijas nolietojuma mērīšanas laboratorija, kurā ar speciālām iekārtām analizē, kā lietotnes patērē elektroenerģiju.

Starts Ventspilī

Pašu iekrātā nauda no Skype laikiem bija pirmais kapitāls. Labs atspaids vēlāk bija Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un LIAA atbalsts jaunajiem censoņiem. Parkā puiši dabūja telpas par samazinātu īres naudu. Andrejs un Ervins ar LIAA atbalstu arī devās organizētā mārketinga misijā uz Ameriku. «Tas būtu savādi, ja tāds jauns uzņēmums uzreiz atrastu Amerikā klientus. Mēs nodibinājām labus kontaktus, kas noderējuši,» atminas Andrejs.

Atceroties pirmo klientu meklēšanu, abi nosmaida. «Mēs zinājām, kā tehniski lietas darīt, bijām forši un gudri, taču nemācējām to nevienam pateikt,» atceras Andrejs. Taisījuši mājaslapu, meklējuši darbiniekus, ievietojuši reklāmas Google. Pirmais atsaucies kāds vīrietis no Pakistānas, kurš gribējis, lai notestē viņa motociklu veikalu. Tātad bija grūtības viennozīmīgi uztvert TestDevLab pakalpojumu. Ar laiku tas tika sakārtots, un jau pirmajā uzņēmuma gadā peļņa sasniedza 94 tūkstošus eiro. Pērn jau 727 tūkstošus.

Kas ir panākumu pamatā? Abi vienojas, ka pirmām kārtām kvalitatīvi paveikts darbs. «Ja ir laba darba vide un cilvēkiem patīk tas, ko viņi dara, tad ir arī rezultāts. Un klienti uzticas,» - tā Ervins. Andrejs papildina, ka daļa no veiksmes ir privātie kontakti, kas iegūti daudzu gadu laikā. «Vairāki mūsu klienti uzticas mums, jo pazīst. Piemēram, esam strādājuši kopā Skype vai Orange. Uzticēšanās biznesā ir svarīgs faktors,» saka Ervins.

Pie kontaktu uzturēšanas abi piestrādā. Lai koptu esošās attiecības un atrastu jaunu klientus, īpašnieki daudz dodas komandējumos. Apciemo klientu un sarunā vēl pāris tikšanos ar kādu bijušo Skype kolēģi. Klientu loks paplašinās arī mārketinga un sabiedrisko attiecību cilvēku darbošanās dēļ, kuri veicina uzņēmuma atpazīstamību. Tagad klienti TestDevLab atrod ne tikai ar privātu kontaktu starpniecību vai pēc ieteikuma, bet pamanījuši paši. Andrejs novērojis - klientiem daudz nozīmē tas, ka īpašnieki agrāk strādājuši Skype. «Tas ir maģisks vārds. Zināms produkts, neprasa komentārus.» Baltija kopumā asociējoties ar kvalitatīviem IT pakalpojumiem un labu angļu valodu, nevis lēto darbaspēku. Komandējumos daudz dodoties arī kolēģi, jo «nekas nevar aizstāt apsēšanos pie galda, izrunāšanos un darbu saplānošanu», stāsta Ervins.

Kad jānosauc kāds liels klients, par kuru ir īpašs gandarījums, īpašnieki domā. Nav mazu klientu. Andrejs saka pirmais: Skype. «Man ir liels gods, ka esošie darbinieki uztic saviem bijušajiem darbiniekiem testēt programmatūru, ko lieto miljoniem cilvēku.»

Savukārt Ervins ir gandarīts par darbu ar Twilio. Tā ir vairākus miljardus dolāru vērta, strauji augoša ASV kompānija, kuras nodrošināto komunikācijas platformu pakalpojumus izmanto, piemēram, WhatsApp, Uber, Coca-Cola. Ja Uber taksometra vadītājs vēlas sazva-nīties ar klientu tad, lai aizsargātu privātumu, Uber izveido īstermiņa numuru, kas darbojas izsaukšanas brīdī un pusstundu pēc tam. Šo servisu nodrošina Twilio. WhatsApp gadījumā kompānija veic servisa lietotāju verifikāciju - tās ir īsziņas ar kodu, ko lietotājs saņem, pirmo reizi atverot šo saziņas servisu. TestDevLab savukārt testē un automatizē Twilio izstrādātos produktus.

Žagari par biroju

Uzņēmumā parēķināts, ka TestDevLab darbs skar 1,4 miljardus dažādu populāru tīmekļa servisu un mobilo lietotņu lietotāju visā pasaulē. Eksports veido 95% no kopējā darba. Latvijā TestDevLab strādā ar SEB, Latvenergo un Latvijas Banku. Taustāms produkts ir Latvijas Bankas centrālās ēkas ekspozīciju zālē - izstrādāts un testēts interaktīvais stends par monētu vēsturi.

Kad TestDevLab galvas kūp visvairāk? Andrejs stāsta - kad klientam ir ļoti specifiska vajadzība, kuras risināšanai neder jebkurš programmētājs. «Ja ir vajadzīgas tādas specifiskas zināšanas, kuras nevarētu atrast pat starp Skype darbiniekiem. Neder standarta programmēšanas valoda. Un klients vēl pasaka: svarīgi, lai cilvēks programmē kā Dievs.» Un arī vēlas, lai programmas izstrādātājs pats uzstāda testēšanas vidi. Galva kūp arī tad, ja klients pēkšņi pasaka: budžets beidzies, nevarēsim atļauties šāda tipa servisu. Arī tas pieder pie uzņēmēju darbdienas.

Ervins un Andrejs savā biznesā nav sadalījuši labā un sliktā lomas. Abiem pieder vienlīdzīgas uzņēmuma daļas. Andrejs uzskata, ka ir emocionālāks par Ervinu. Abiem esot mēra sajūta. Ja rodas ideja, mēģina saprast, cik tā izmaksās. Nav tā, ka viens ģenerē idejas, bet otrs piebremzē. «Nevajadzīgās idejas ir jāmāk nocirst saknē, citādi var zaudēt daudz laika un līdzekļu,» saka Andrejs. Ervins papildina: «Tas nāk ar pieredzi. Jāiemācās.» Abiem lieti noderot tas, ka nāk no testēšanas lauciņa, kas nozīmē: jāmēģina salauzt, nevis idealizēt. Domāt kritiski.

Nākotnes plānos TesDevLab primārais mērķis nav dubultot apgrozījumu vai peļņu, bet gan vairāk domāt par jaunu produktu izstrādi, lai uzņēmuma pakalpojumiem būtu lielāka pievienotā vērtība. «Attīstība ir nepārtraukts darbs. Nevaram augt tikai ar cilvēku daudzumu, tas jādara uz inovāciju rēķina,» saka Andrejs.

Darbiniekus atrast ir grūti, bet kadru mainība ir maza. Cilvēkos daudz iegulda - māca paši, sūta uz kursiem. «Vislabākā motivācija ir drauga ieteikums strādāt pie mums. Sludinājumos mēs vairs darbiniekus nemeklējam,» saka Ervins.

Par ko Andrejs un Ervins pie eglītes būtu pelnījuši druscīt žagaru? Abi vienisprātis - par to, ka agrāk neatrada lielākas telpas. Iepriekšējā Rīgas birojā vasarā bijis tik karsti, ka sutīgākajās dienās darbiniekiem bijis jāstrādā no mājām. Šo gadu laikā uzņēmums tik strauji audzis, ka Rīgā pārvākušies jau četras reizes. «Šobrīd ceram, ka šeit uzturēsimies ilgāku laiku,» teic Ervins. Otrs birojs joprojām ir Ventspilī, un tajā strādā mazliet mazāk nekā puse darbinieku.

Dzinējspēks, kas liek darboties biznesā

Fakts, ka 70 motivētu kolēģu no Latvijas spēj mainīt un uzlabot vairāk nekā 1,4 miljardu cilvēku ikdienu ar produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvājam.

Lielākā kļūda, kas devusi mācību

Ir gadījies pieņemt darbā nepareizos cilvēkus. Mācība - rūpīgi izvērtēt ne tikai tehniskās kompetences, bet arī personību un spēju sastrādāties ar kolēģiem.

Vērtīgākais padoms jaunam uzņēmējam

Veiksmīgi izveidotas attiecības: gan ar darbiniekiem, gan klientiem, kā arī tiem, kuri šobrīd varbūt pat ir svešinieki. Veidot šādas attiecības var sākt ilgu laiku, pirms uzņēmums ir dibināts. Šī ir viena no galvenajām atslēgām veiksmīgam biznesam.