Mākslas muzejā "Rīgas birža" līdz nākamā gada 31.jūlijam būs iespēja redzēt daļu no Krievijas imperatores Katrīnas Lielās valdīšanas laikā pasūtītās Rīgas gubernatora servīzes, raksta aģentūra LETA.

Decembrī mākslas muzejs saņēma vērtīgu deponējumu no Latvijas Goda konsula Filadelfijā, ASV, Džona Medvecka kolekcijas - divus sudraba pāra mērču traukus ar pamatnēm no Rīgas servīzes, ko laikā no 1781. līdz 1783.gadam darinājis slavenais Augsburgas meistars, zeltkalis un sudrabkalis Zebalds Heinrihs Blaus.

Apmeklētāju apskatei eksponāti būs pieejami muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā 4.stāva Rietumu galerijā.

Sākot no 1775.gada Krievijas imperatore Katrīna II Lielā pasūtījusi sudraba pusdienu servīžu sērijas, pazīstamas kā gubernatora servīzes, kas darinātas Augsburgā, Parīzē un Londonā, lai tiktu izmantotas reģionālajās galvaspilsētās. Gubernatora servīze, kas gatavota Rīgai, tika piegādāta 1784.gada 4.aprīlī, laikā, kad Rīgas gubernators bija grāfs Džordžs fon Brauns. Trauku komplekts izveidots lietošanai Rīgā, par to liecina no iegravētajiem sākumburtiem kirilicā "RIZH". Zināms, ka servīze bijusi apjomīga un paredzēta banketam līdz četrdesmit personām. Tā sastāvēja no četrām ovālām terīnēm, astoņiem kandelabriem, divdesmit četriem svečturiem, astoņiem vīna dzesējamiem traukiem, mērces traukiem, šķīvjiem, to vākiem un citiem mazākiem sudraba priekšmetiem ar kopējo svaru ap 482 kilogramiem.

Vēsturiskie dokumenti liecina par to, ka Rīgas servīze tikusi maz lietota. 1784.gadā, kad to atveda uz Rīgu, fon Brauns licis servīzi iepakot un noglabāt. Tika noteikts, ka gadījumā, ja daļa no tās ir nepieciešama lietošanai, iesniedzams pieteikums, uzskaitot vajadzīgos priekšmetus. Šādu ierakstu par veiktajiem pieteikumiem nav līdz pat 1795.gada janvārim, kad priekšmetu izlase tikusi pieprasīta par godu Kurzemes hercoga Pētera fon Bīrona uzņemšanai.

