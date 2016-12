Zināt patiesību par sev apkārt notiekošo ir cilvēka pienākums

Es tagad nevaru vairs precīzi atcerēties un citēt, kur tieši to lasīju, taču zinu, ka tas bija kādā no Latvijas plašsaziņas līdzekļiem tīmeklī kārtējā rakstā par to, cik nezinoši par mūsu valstī notiekošo ir cilvēki Latgalē pie robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Vainīga, protams, bija Latvijas valsts, kas nebija nodrošinājusi pašmāju televīzijas un radio apraides iespējas šajā tālajā nostūrī.

Taču teikums, kas no šī raksta palika apdullinoši skanam manā galvā, bija par to, ka pierobežā esot pat cilvēki, kuri nezinot, kas ir Latvijas Valsts prezidents, un par savu prezidentu uzskata Baltkrievijas vai Krievijas valstu vadītājus, jo savu ikdienas ziņu klāstu saņem no šo valstu plašsaziņas līdzekļiem.

Uz šo problēmu var raudzīties divējādi — var žēlot cilvēkus, kurus viņu valsts ir it kā aizmirsusi, taču var arī uzdot jautājumu — vai tad šie cilvēki, pat ja nelieto Latvijas plašsaziņas līdzekļus, nekad neiet uz vietējo veikalu un pašvaldību, nesaskaras ar mūsu valsts karogiem, dokumentu veidlapām un naudas zīmēm? Ja cilvēks, kam nav atņemta rīcībspēja, kaut minimālā līmenī ir iesaistīts sabiedrības dzīvē, tad kā var nepamanīt, kādā valstī dzīvo, kāda ir valsts valoda un pārvaldes sistēma? Galu galā pat pensijas un pabalstus izmaksā noteiktas valsts naudas zīmēs.

Šo spilgto un visai dīvaino piemēru es atcerējos tagad, kad pašmāju sabiedriskajai sarunai par cīņu ar Krievijas propagandu un plašsaziņas līdzekļu patēriņu Latvijā pievienojusies jauna "sāpju" tēma par viltus ziņām tīmekļa vietnēs, kas varētu būt pat ietekmējušas ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu.

Netīkama patiesība

Gan jautājumā par pašmāju situāciju un informāciju, ko ikdienā saņem mūsu valsts iedzīvotāji, gan par viltus ziņu izplatīšanos pasaules līmeņa sabiedriskās saziņas vietnēs, pirmā dabiskā reakcija mūsdienās parasti ir jautāt valsts varas pārstāvjiem, ko jūs darīsiet, lai atrisinātu šo problēmu.

Taču politiķiem un ierēdņiem tā vietā, lai piesolītu grūti vai patiesībā pat vispār neīstenojamus risinājumus "no augšas", būtu skaidri un gaiši jāpasaka, ka

tā ir cilvēka paša atbildība par to, kā viņš uzzina sev ikdienas dzīvē un konkrētā valstī un sabiedrībā dzīvošanai nepieciešamo informāciju.

Tas, nenoliedzami, skarbi skan, un, visticamāk, ka neviens "no augšām" nesadūšosies ko tādu pateikt, jo tas būs nepopulāri, tomēr, manuprāt, tas ir vienīgais risinājums. To, ka zināt patiesību par sev apkārt notiekošo ir cilvēka pienākums, būtu jāpadara par mūsdienu sabiedrības nerakstītu likumu.

Jā, tieši par nerakstītu likumu, jo tādi bieži vien ir iedarbīgāki nekā rakstītie likumi. Galu galā nekur taču nav rakstīts, ka nevajag ēdienu meklēt atkritumu tvertnēs, tomēr mēs to parasti nedarām, jo tādi ir mūsu gadu gaitā izveidojušies nerakstītie likumi un paražas. Tāpat kā neviens likums nevienu cilvēku nespiež meklēt ārsta palīdzību slimības gadījumā, tomēr mēs to darām.

Protams, ka ir arī gadījumi, kad cilvēki ēdienu meklē atkritumos un ārstu vietā izvēlas doties pie apšaubāmiem "kaktu dakteriem", bet tad viņi arī riskē ar savu veselību un dzīvību, un par to arī pašam jāuzņemas atbildība. Un kādēļ lai ar garīgās barības un informācijas saņemšanu būtu citādi?

Tas noteikti nav populāri, taču es nekautrējos teikt, ka nezināt un necensties uzzināt patiesu un pārbaudītu informāciju ir kauns, ja vien cilvēks nav ar īpašām vajadzībām vai garīgās veselības problēmām. Tas nemaz nav tik grūti — saskatīt acīmredzamas atšķirības starp plašsaziņas līdzekļiem, kuri strādā atbildīgi, un tādiem, kas izplata sagrozītu, vienpusēju un melīgu vēstījumu.

Un diezin vai vietā arī ir mūsdienās tik bieži piesauktais laika trūkums — ja reiz cilvēkam ir pietiekami laiks lasīt dīvainas izcelsmes ziņas dažādās tīmekļa vietnēs, tad kāpēc gan to laiku neizmantot kvalitatīvas informācijas iegūšanai? Manuprāt, arī naudas trūkuma piesaukšana nav īsti vietā, jo pietiekams daudzums kvalitatīvas informācijas ir pieejams tīmeklī bez maksas un arī vietējās bibliotēkās, ja nav brīvas pieejas tīmeklim.



Pašsaglabāšanās spēja

Sekojot līdzi sabiedriskajai sarunai Latvijā un arī citviet pasaulē, bieži vien "ausīs griež" un "acīs duras" tāda pilnīgi nepamatota cilvēku bezpalīdzības sajūtas kultivēšana, it kā viņi paši nevarētu kaut mazliet piespiesties un paši vairāk parūpēties par savu garīgo un arī fizisko labklājību tā vietā, lai gaidītu ka viņu vietā to izdarīs kāds cits un pasniegs visu gatavu uz paplātes.

Vēl jo greizāks šāds pasaules uzskats liekas laikā,

kad pasaules sabiedrība kopumā, nemaz nerunājot par tās pārtikušāko daļu, pie kuras neapšaubāmi pieder Latvija (un arī ASV), ir izglītotāka kā jebkad iepriekš cilvēces vēsturē.

Tad kāda jēga ir bijusi no izglītības sistēmas attīstības līdz mūsdienu līmenim un pieejamības, ja nereti mēs izliekamies par lielākiem muļķiem un nespējniekiem nekā mūsu pašu vecvecāki, kuriem vēl itin bieži bija vien četru klašu izglītība?

Es tiešām domāju, ka nekādas koncepcijas, Eiropas fondi vai vairāk naudas līdzekļu neatrisinās šīs problēmas, ja mēs kā sabiedrība izvairīsimies lietas saukt īstajos vārdos un norādīt uz cilvēku iedzimtajām spējām pirmkārt pašam rūpēties par savām garīgajām un fiziskajām vajadzībām. Līdz ar cilvēces attīstību šādas vajadzības mainās, un mūsdienu pasaulē pie izdzīvošanas pamatvajadzībām pieder arī liela informācijas klāsta apgūšana un kritiska izvērtēšana, kā tas varbūt nebija vēl pirms simts vai divsimts gadiem.

Cilvēks kā būtne tomēr ir radīts ar pietiekami daudz maņām, lai spētu atšķirt maldugunis no īsta vilka acīm. Ja maldugunis mūs tikai pabiedē, tad sastapšanās ar vilku nopietni apdraud mūsu būšanu šajā pasaulē. Negribas ticēt, ka tehnoloģiju attīstība un arvien ērtaka un vieglāka ikdienas dzīve mūsu instinktīvās maņas notrulinās tik tālu, ka labprātīgi dosimies vilka nagos.



Sanita Upleja ir brīvžurnāliste.